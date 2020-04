Petropars soll im Sommer mit den Bohrarbeiten in der Phase 11 von South Pars beginnen

Hamidreza Masoudi fügte hinzu, die Installation der Jacke sei aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus verzögert worden.



Er bemerkte, dass die Jacke konstruiert wurde und zum Laden bereit ist, in der Hoffnung, dass die Verladevorgänge bis zum 4. Mai durchgeführt werden. „Sobald die Jacke am Bestimmungsort am Persischen Golf ankommt, wird sie installiert und die Bohrung von fünf Brunnen beginnen.“



Ihm zufolge werden die Aktivitäten Ende Juni beginnen, wenn die klimatischen Bedingungen günstig sind.



Das iranische Unternehmen Petropars ist für die Entwicklung und Förderung der Phase 11 von South Pars verantwortlich, nachdem die französischen Unternehmen Total und China National Petroleum Corporation (CNPC) aufgrund der USA Sanktionen das Abkommen mit Iran im Wert von 4,8 Milliarden Dollar verließen.

9407