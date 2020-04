Teheran (IRNA) - Durch einen Brief der Iran Sociological Association an die International Sociological Association (ISA), in dem aufgefordert wurde, gegen die Sanktionen der USA gegen den Iran während des Ausbruch des Coronavirus zu protestieren, gab diese Association eine Erklärung ab, in der sie die US-Sanktionen gegen den Iran, Venezuela und Kuba verurteilt hat.

„Diese Sanktionen verstoßen gegen Moral und Gewissen und haben die zerstörerischen Folgen für mehr als einhundert Millionen Bürger dieser Länder, insbesondere als Folge der Coronavirus-Pandemie“, hieß es in dieser Erklärung. Die Assosiation drückte ihr Mitgefühl für die Unterstützung der Bürger der Länder aus, und forderte die Aufhebung der Sanktionen.