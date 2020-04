Der Präsident der Islamischen Republik Iran sagte am Sonntag auf einer Sitzung des Nationalen Komitees zur Bekämpfung von Covid-19: "Die neue Phase von Coronavirus-Screening hat in den Provinzen begonnen. In dieser neuen Phase werden auch Personen getestet, die mit den diagnostizierten Patienten in Kontakt stehen".

"Dies ist ein positiver Schritt, mit dem wir uns dem Endpunkt der Coronavirus-Beseitigung im Iran nähern", betonte er.