Internationale Föderation der Sozialarbeiter unterstützt die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran

„Angesichts der Tatsache, dass die Islamische Republik grausamen Sanktionen ausgesetzt ist, die von den USA und ihren Verbündeten verhängt wurden, forderte die Vereinigung der iranischen Sozialarbeiter mit dem Ziel, die Rechte des iranischen Volkes zu unterstützen und ihre verpflichtungen in Richtung Berufsethik zu erfüllen, in einem Telegongespräch mit dem Generalsekretär des Verbands und dann per Brief diese Föderation auf, ihre Unterstützung für die Beseitigung von Sanktionen in der gegenwärtigen Situation, in der Menschen Medikamente benötigen, zu erklären“, sagte Hassan Mousavi in einem Gespräch mit IRNA.

Laut dem Sprecher des iranischen Gesundheitsministeriums, Kianoush Jahanpour, gelten bisjetzt 55.987 Menschen, die im Iran mit dem Coronavirus infiziert sind, als geheilt. Das Land registrierte bislang 4.683 Todesfälle.