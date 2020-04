Teheran (IRNA) - Der Internationale Technologie- und Innovationskomplex wurde am Samstag in Anwesenheit des Vizepräsidenten für wissenschaftliche und technologische Angelegenheiten an der Shahid Beheshti Universität für medizinische Wissenschaften in Teheran eröffnet.

Am Rande der Eröffnungszeremonie wurden 6 im Iran hergestellte Produkte zur Bekämpfung des Coronavirus vorgestellt. Sorena Sattari erklärte am Rande dieser Zeremonie, Statistiken und Informationen zur Corona-Krankheit im Land zeigen, dass die Leistung des Technologie- und Innovationsökosystems in diesem Bereich akzeptabel war und wissensbasierte Unternehmen und in diesem Ökosystem tätige Arbeitskräfte gute und zeitnahe Maßnahmen ergriffen haben.