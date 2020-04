Teheran (IRNA) - In einer Twitter-Nachricht, die an diesem Freitag am Nationalen Armeetag veröffentlicht wurde, betonte der Präsident der Islamischen Republik Iran, Hassan Rohani: "Die iranische Armee ist es nicht ein Symbol des Krieges, aber ein Symbol der Unterstützung des Volkes und der nationalen Interessen“.

„Die Größe ihrer Arbeit, Verteidiger des Heimatlandes und Unterstützer der Gesundheit, die den Menschen und der Regierung helfen, als das Land von den Überschwemmungen, Erdbeben oder der gegenwärtigen Epidemie betroffen war, war offensichtlicher denn je", schrieb Hassan Rohani auf seinem Twitter-Account am Freitag. Im Jahr 1979 nannte Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, den 29. Farvardin des iranischen Kalenderjahres (17. April dieses Jahres) "Tag der Armee".