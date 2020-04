Präsident Rohani nennt die Armee "Hüter der Seele des Iran“

Teheran (IRNA) - In einer Erklärung, die anlässlich des Nationalen Armeetags am 17. April im Iran veröffentlicht wurde, betonte der Präsident Hassan Rohani, dass die Armee zu jeder Zeit und an jedem Ort "der Hüter der Seele des Iran" sei. Im Krieg oder im Frieden, im harten oder weichen Krieg, an der Front oder in den Straßen und im Krankenhaus ist die Armee Verteidiger der Seele des Iran und die Seele des Iran ist die aller Iraner“.

In dieser Erklärung, die am Freitag, dem 17. April, veröffentlicht und vom Minister für Verteidigung, Brigadegeneral Amir Hatami, während einer Militärparade "Parade der Dienste" gelesen wurde, erklärte Hassan Rohani, heute beobachten iranische Bürger zu Hause und alle wirtschaftliche und soziale Aktivisten bei der Arbeit die Ausübung nationaler und sozialer Autorität der Verteidiger des Heimatlandes und Helfer der Verteidiger der Gesundheit und begrüßen die Armee der Islamischen Republik und das Gesundheitspersonal. Im Jahr 1979 nannte Imam Khomeini, der Gründer der Islamischen Republik Iran, den 29. Farvardin des iranischen Kalenderjahres (17. April dieses Jahres) "Tag der Armee".