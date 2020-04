Den Statistiken zufolge betrug die Eisenschwammproduktion im vergangenen persiachen Jahr 25.449.000 Tonnen, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Iran ist nach Indien der zweitgrößte Eisenschwammproduzent, heute jedoch der zehntgrößte Stahlhersteller der Welt.

In diesem iranischen Kalenderjahr soll das Projekt zur Herstellung von zwei Millionen Tonnen Eisenschwamm in Kerman in Betrieb genommen werden.