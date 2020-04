Teheran (IRNA) - Der Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie, Mansour Gholami, sagte am Donnerstag, dass die iranischen Studenten in Italien und den Niederlanden bald in ihre Heimat zurückkehren werden.

In einem Gespräch mit IRNA versicherte er, dass die Zahl der iranischen Studenten, die derzeit in anderen Ländern leben, gering sei. Der Iran versucht jedoch, sie angesichts der aktuellen Krise wieder nach Hause zu bringen. Diese Studenten werden unter Quarantäne gestellt. Laut IRNA kehrten eine große Anzahl iranischer Studenten in China in den frühen Tagen des Ausbruchs des Coronavirus in den Iran zurück.