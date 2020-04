Khodadad Gharibpour sagte während seines Treffens mit dem Gouverneur von der Stadt Kerman am Mittwochabend, dass die Kupferexporte des Landes von 480 Millionen Dollar vor zwei Jahren auf 1 Milliarde Dollar im letzten iranischen Jahr gestiegen seien.

In Bezug auf die Pläne für das laufende Jahr in der Provinz Kerman betonte er: "Wir werden in diesem persischen Jahr Projekte im Wert von rund 600 Milliarden Tomans eröffnen“.