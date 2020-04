Karaj (IRNA) – Die größte Fabrik zur Herstellung von Masken in Südwestasien wurde am Montag von dem Hauptquartier von der Ausführung des Befehls des Imam Khomeini (EIKO) in der Industriestadt Eshtehard im Lans eröffnet.

Das Unternehmen produziert 3 Millionen Atemmaske und 100.000 medizinische N95-Masken pro Tag. So hat sich die Produktionskapazität von Masken im Land im Vergleich zu den Tagen vor dem Ausbruch des Coronavirus vervierfacht. Die Industriestadt Eshtehard ist mit mehr als 2.000 Industrie- und Produktionseinheiten die größte Industriestadt des Landes.