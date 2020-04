In Bezug auf die diesbezüglich untergenommene Schritte sagte Dr. Mostafa Ghanei am Montagabend in einem Gespräch mit IRNA, dass drei wissenbasierte Unternehmen daran arbeiten, diese Antikörper (IVIG) im Land zu produzieren.

Diese speziellen Antikörper können für die Personen lebensrettend sein.