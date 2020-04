600 Millionen Dollar Produkte von wissensbasierten Unternehmen Irans exportiert

Teheran (IRNA) – Der Direktor der International Business Administration am Center for International Interaction, Rohollah Estiri, kündigte an, dass die wissenbasierten Unternehmen im letzten iranischen Kalenderjahr mehr als 600 Millionen Dollar Produkte ins Ausland exportierten.

Er wies am Dienstag darauf hin, bisjetzt haben mehr als 450 wissenbasierte Unternehmen ihre Produkte in andere Länder exportiert. „Die meisten Produkte beziehen sich auf Medizin und medizinische Geräte. Die Medikamente, die völlig von den iranischen Wissenschaftlern hergestellt werden, sind aufgrund ihrer hohen Qualität auf den internationalen Markt gekommen“, sagte er. "Dank der Aktivitäten wissensbasierter Unternehmen hat der Exportmarkt dieser Unternehmen gute Bedingungen, und in diesem Jahr versuchen wir, diesen Markt trotz Hindernissen wie Coronavirus und Sanktionen weiterzuentwickeln", fügte Estiri hinzu. "Wir versuchen, uns auf die Märkte in Zentral- und Nachbarasien zu konzentrieren und iranische Produkte in diesen Märkten zu entwickeln. Der beste Weg, um an internationalen Märkten teilzunehmen, besteht darin, Produkte anzubieten, die mit weltberühmten Marken vergleichbar sind", stellte er fest.