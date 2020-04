Attar Neishabouri, leuchtender Stern am Himmel der persischen Poesie und Mystik

Anlässlich des Nationalfeiertags von Scheich Farid al-Din Mohammad Attar Neyshabouri finden vom 12. bis 14. April drei Nächte lang kulturelle und wissenschaftliche Treffen im Cyberspace (aufgrund des Ausbruchs vom Coronavirus) statt, an denen erfahrene Literaturprofessoren und Künstler teilnehmen.

Scheich Farid al-Din Mohammad Attar Neyshabouri, ein berühmter iranischer Dichter und Mystiker, wurde 1146 in Nishabur geboren, wo er in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und in den ersten zwei oder drei Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts lebte, und im Jahr 1221 während der mongolischen Invasion im Iran gemartert.

Neishabour ist eine der ältesten Städte im Iran und eine der Städte, in denen die Gelehrten und Dichter des Iran geboren haben.

Über Attars Kindheit ist nur bekannt, dass er den Beruf von seinem Vater, einem berühmten Parfümeur, geerbt hat (was das Wort Attar bedeutet). Er verbrachte einen Teil seines Lebens damit, zu reisen und die Mystiker und prominente Persönlichkeiten der Zeit zu treffen.

Es gibt verschiedene Werke von Attar, von denen das berühmteste seine Gedichtsammlung ist, die in einige Fremdsprachen übersetzt und veröffentlicht wurde.

Attar ist in der Nähe des Grabes von Omar Khayyam begraben, einem weiteren großen iranischen Dichter, der ebenfalls in Neishabur geboren wurde. Das zur Zeit der Timuriden erbaute Mausoleum wird von zahlreichen in- und ausländischen Touristen besucht.