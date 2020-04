Rohani nennt Sanktionen ein weiteres Virus im Iran

Hassan Rohani fügte hinzu: „Sie haben ein Virus, wir haben zwei Viren, aber unsere Leute haben sich so gut widersetzt und sich gegenseitig geholfen“.



Der Präsident würdigte alle, die hart für die Gesundheit und das Wohlergehen des iranischen Volkes arbeiten, und sagte: „Unsere Situation ist besser als in europäischen Ländern, während wir mit einem Virus konfrontiert sind, das schlimmer ist als Corona, was Sanktionen ist [...] Zum Beispiel lag die Sterblichkeit im Iran bei 7 Prozent, was eine sehr kleine Zahl war, und in einigen europäischen Ländern lag es bei 22 Prozent“.



Er nannte den Grund für den Erfolg des Iran im Kampf gegen das Coronavirus das Engagement der Menschen, des medizinischen Personals, der Streitkräfte und der zuständigen Stellen.

