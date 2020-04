In den nächsten 20 Tagen wird Iran 40 neue Mundschutzmasken-Produktionslinie einweihen

In einer lokalen Zeremonie hob Sattari die enormen Anstrengungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hervor und stellte fest, dass täglich 40 fortschrittliche Atemschutzgeräte im Land hergestellt werden, wenn sie in vielen Ländern knapp sind.



Er betonte auch, dass 98% der notwendigen Medikamente im Land hergestellt werden, und betonte, dass der Iran auf dem Gebiet der Biotechnologie eine herausragende Rolle spielt, die größten Unternehmen in der Region hat und mehr als 24 Biotech-Medikamente produziert.



In einem anderen Teil seiner Aussagen gab der Vizepräsident an, dass jede Woche mehr als 100.000 Covid-19-Testkits im Land erstellt werden. Sattari gab bekannt, dass nach dem Beitritt weiterer wissenschaftlicher Unternehmen die produzierten Kits in andere Länder exportiert werden können.



Er versicherte abschließend, dass der Iran alle für den Kampf gegen das Coronavirus erforderlichen Produkte herstellt, einschließlich medizinischer Geräte, Intensivstationen, Operationssäle usw.



Von den insgesamt 70.029 vom Coronavirus im Iran betroffenen Patienten haben sich 41.947 erholt, obwohl leider 4.357 gestorben sind, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums Kianush Jahanpour am Samstag.

