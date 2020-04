US-Senatorin fordert Trump auf, Irans Antrag auf RFI-Kredithilfe zu unterstützen

In einem Brief an Trump drückte Feinstein ihr Bedauern über die Ablehnung des Präsidenten gegen die von Teheran beantragten Kredithilfe aus und fügte hinzu, dass sich das Virus angesichts der Ein- und Ausreise vieler Afghanen in den Iran in der gesamten Region ausbreiten könnte, wenn seine Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus verringert würden.



Die US-Senatorin sagte auch, dass die Unterstützung des Iran bei der Bekämpfung des Coronavirus den nationalen Interessen der USA und den internationalen Sicherheitsinteressen dient.



Der Chef der iranischen Zentralbank, Abdollnaser Nasser Hemmati, gab im März bekannt, dass er in einem Brief an den Chef des Internationalen Währungsfonds den Iran aufforderte, das Recht auf eine Soforthilfe in Höhe von 5 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zu nutzen.



US-Beamte sagen jedoch, Washington werde es ablehnen, dem Iran einen Kredit zu gewähren.

