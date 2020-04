Tageszeitung „Iran“ schützt ihre Leser*innen vor dem Coronavirus

Diese Initiative zielt darauf ab, die Gesundheit von Lesern zu gewährleisten und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.



Die Tageszeitung „Iran“ wird mechanisiert in vollständig desinfizierten Werkstätten gedruckt, in denen die Mitarbeiter die Hygieneanweisungen strikt befolgen. Sie tragen insbesondere Masken und Handschuhe während des Drucksprozess.



Die erste Ausgabe der Iran-Zeitung erschien am 21. August 1995. Damit handelt es sich um die älteste noch erscheinende Tageszeitung des Iran.

9407