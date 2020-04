„Iran“-Zeitung wird ab heute als Paket und mit Handschuhen verteilt

Diese Initiative zielt darauf ab, die Gesundheit von Lesern zu gewährleisten und die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern.



Die Zeitung wird digital und in voller Übereinstimmung mit den Gesundheitsbedingungen des Ortes und der Arbeiter gedruckt wird, wobei jede Ausgabe in einen Plastikumschlag mit einem Paar Handschuhen gelegt wird, damit die Leser sie beim Durchsuchen der Zeitung verwenden können.



Die erste Ausgabe der Iran-Zeitung erschien am 21. August 1995. Damit handelt es sich um die älteste noch erscheinende Tageszeitung des Iran.

9407