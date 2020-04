Bologna-Veranstaltung: „Tuti“ aus Iran als bester Kinderbuchverlag nominiert

Neben Tuti sind noch Verlage aus China, Japan und Südkorea in Barcelona nominiert worden. Die Entscheidung, welches Verlagshaus den „Bologna Prize for Best Children's Publishers of the Year“ entgegennehmen darf, wird am 4. Mai bekannt gegeben.



Es ist das erste Mal, dass ein iranischer Verlag auf der Bologna-Messe in Italien auf die endgültige Liste der besten Verlagshäuser des Jahres gesetzt wurde.



Die Bologna Kinderbuchmesse ist die wichtigste internationale Messe für Kinderliteratur. Diese internationale Messe ist seit 57 Jahren die unverzichtbare Veranstaltung für Kinderliteratur.



„Tuti“ in der persischen Sprache bedeutet „Papagei“; Ein Vogel, der tief in der iranischen Literatur verwurzelt ist, insbesondere in Volksmärchen und klassischen Anekdoten.

