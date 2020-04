Die Außenminister von Armenien und Republik Aserbaidjan, Zohrab Mnatsakanyan und Elmar Mammadyarov, haben ihre Solidarität mit dem Außenminister Mohammad Javad Zarif im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Ausdruck gebracht.

In einem Tweet in russischer Sprache am Mittwoch begrüßte der Außenminister die Idee eines russischen grünen Korridors anstelle von Wirtschaftskriegen und Sanktionen.