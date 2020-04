Drei iranische Kurzfilme nehmen an internationalen Filmfestivals teil

Die iranischen Kurzfilme "Number 63" von Nazanin Sadat Hosseini, "Miracle" und "Confused" unter der Regie von Saman Kafi werden auf ausländischen Festivals gezeigt.

Der Kurzfilm "Number 63" von der iranischen Regisseurin wird am Realtime International Film Festival in Nigeria teilnehmen. Der Film wurde früher beim Lisbon & Estoril Film Festival in Portugal gezeigt.

Dieses Festival findet vom 7. bis 13. April 2020 online statt.

Die iranischen Kurzfilme „Miracle“ und „Confused“ von Saman Kafi werden beim cachinus DE cine Festival in Spanien gezeigt

Die dritte Ausgabe dieses Festivals findet am 3. Mai in der Stadt Cilleros statt.