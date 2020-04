Teheran (IRNA) - Der erste Vizepräsident Irans hat an diesem Dienstagmorgen in der Industriestadt Nasir Abad in der Provinz Teheran eine Produktionslinie für verschiedene Arten von medizinischen Masken eingeweiht.

Diese Produktionslinie produziert täglich 30.000 Arten von Filtermasken für den täglichen Gebrauch in Krankenhäusern und wird die Anforderungen von Apotheken und medizinischen Zentren in der Provinz Teheran erfüllen. Die Industriegruppe Yahya, die zuvor in der Herstellung von Sicherheitsschuhen tätig war, beginnt in dieser Zeit der Coronavirus-Epidemie mit der Herstellung von Gesichtmasken. Derzeit arbeiten 250 Menschen in dieser Industrieanlage.