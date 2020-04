Südkorea wird medizinische Ausrüstungen im Wert von 2 Millionen Dollar in Iran senden

Teheran (IRNA) - Die südkoreanische Botschaft im Iran gab am Montag via Twitter bekannt, dass das Land plant, ein medizinisches Paket im Wert von zwei Millionen Dollar in den Iran zu versenden.

Medizinische Geräte, darunter PCR-Sets und Desinfektionspumpen, im Wert von 200.000 US-Dollar wurden bereits von Südkorea in den Iran geliefert. 9407