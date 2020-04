Die von den USA gegen das iranische Volk verhängten Sanktionen sind „unmenschlich“

In der Botschaft von Abouzar Ebrahimi Torkaman heißt es: „Obwohl der Internationale Gerichtshof darauf bestanden hat, dass die von den USA verhängten neuen Sanktionen den Handel in humanitären Angelegenheiten, den Luftverkehr oder die Lieferung von Arzneimitteln nicht umfassen sollte, haben aber jetzt illegale Washingtoner Embargos angesichts der Coronavirus-Pandemie die Behandlung von Patienten mit dem Virus behindert. Auf der anderen Seite weigert sich die US-Regierung ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, wenn die Menschheit einer globalen Katastrophe ausgesetzt ist und kollektive Solidarität fordert“.

Ebrahimi betonte auch, dass die USA eine neue Welle von Hass, Rache und Feindseligkeit verbreiten, indem sie die anderen Staaten bedrohen und bestrafen, weil sie den Verstoß gegen die Resolution 2231 abgelehnt haben.



Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Jahanpur, sagte am Samstag, dass 24.236 von insgesamt 60.500 mit dem Coronavirus infizierten Patienten geheilt worden seien, obwohl leider 3.739 gestorben seien.



