Einige Personen nach dem Absturz eines ukrainischen Flugzeugs im Iran festgenommen

„Nachdem die Einzelheiten des Absturzes des ukrainischen Flugzeugs bekannt waren, wurden mehrere Personen festgenommen und ein Strafverfahren wegen der Ursache des Vorfalls eingeleitet“, sagte er am Montag.



Am 8. Januar nahe Teheran waren alle 176 Menschen an Bord des ukrainischen Flugzeuges ums Leben gekommen, das von Teheran nach Kiew unterwegs war. Vier Tage später erklärten die Revolutionsgarden, dass das Flugzeug „unbeabsichtigt“ von Teheran abgeschossen worden sei, es handle sich um „menschliches Versagen“. IRGC gaben in einer Erklärung bekannt, dass in Reaktion auf tödlichen US-Angriff auf iranischen Generalmajor Qasem Soleimeni mehr als ein Dutzend ballistischer Raketen auf US-Luftwaffenstützpunkte im Irak abgefeuert worden ist. Das abgestürzte ukrainische Flugzeug wurde in der gleichen Nacht von zwei Raketen getroffen.

