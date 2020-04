Farajollah Alizadeh, Generaldirektor von Azin Furaj, sagte am Samstag in einem Gespräch mit IRNA, dass der Kupferring in der Mineralindustrie weit verbreitet ist.



Ihm zufolge wurde früher Kupferringe in das Land importiert, aber jetzt ist der Iran Selbstversorger.



„Bisher wurden im Land 500 Arten von Kupferringen hergestellt“, fügte er hinzu.

9407