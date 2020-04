A.S. Roma lobt iranische Ärzte im Kampf gegen Covid-19

„Chodschaste Samadi und ihr Ehemann Chaschayar Abbasi sind Ärzte in der iranischen Stadt Bahar. Während Nowrouz - Feiertage des persischen Neujahrs - hat das Paar den gesamten Urlaub damit verbracht, sich um Covid-19-Patienten zu kümmern, und seit fast zwei Monaten nicht einmal mehr ihre Familien gesehen“, twitterte A.S. Roma.



Die beiden Ärzte arbeiten in der Schahidan-e Wasiri-Klinik im Stadtgebiet von Bahar.



Das Ehepaar kümmert sich wie der Rest des Gesundheitspersonals um Patienten mit Coronavirus, und da sie Zugang zu den Medien hatten, erklärten sie die Dienste, die derzeit von Ärzten in der Provinz und im Rest des Landes zur Bekämpfung der Pandemie geleistet wird.



A.S. Roma würdigte auch einen Notarztes im Teheraner Krankenhaus, einen weiteren Helden im Kampf gegen das Virus.

