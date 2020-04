In einer Erklärung des russischen Außenministeriums heißt es: „Die Russische Föderation besteht darauf, die internationale Solidarität angesichts der COVID-19-Pandemie zu stärken. Wir betonen die einzigartige Rolle der Vereinten Nationen in diesem Bereich“, heißt es in der Erklärung.



Moskau fordert die Länder auf, die Bemühungen als Reaktion auf die neue Bedrohung eng zu koordinieren, um den Verlust von Menschenleben und die globalen wirtschaftlichen Folgen zu minimieren.

