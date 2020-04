Iranischer Diplomat appelliert an kollektive Arbeit

In einem Brief an den EU-Außenpolitiker Josep Borrell am Samstag beschrieb Dehghani, die verheerenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Iran angesichts der Auswirkungen illegaler US-Sanktionen und forderte die EU-Mitgliedstaaten auf, sich der Fortsetzung der einseitigen Sanktionen der USA zu widersetzen.



Er wies auf den Mangel an lebenswichtigen medizinischen Geräten im Iran zur Bekämpfung der Pandemie hin und sagte: „Wir haben einige unserer besten Ärzte und Krankenschwestern sowie 3.294 andere Mitbürger durch das Virus verloren und weitere 53.000 Menschen sind infiziert“.



9407