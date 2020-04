Iran präsentiert sein Diagnose-System der COVID-19-Pneumonie mit einer Genauigkeit von 97%

Der Algorithmus wurde von den Forschern der Technischen Universität „Sharif“ entwickelt.



Iranisches KI-basiertes Diagnose-System kann das neuartige Coronavirus durch einen CT-Scan des Brustkorbs bestätigen.



Die neue Technologie soll bald im ganzen Iran zum Einsatz kommen.

Der Leiter des Forschungsinstituts für fortgeschrittene Informations- und Kommunikationstechnologie an der Sharif-Universität sagte, das System sei bereits in China und an Stanford University eingesetzt worden. Die iranischen Experten und Forschen haben jetzt dieses Diagnosesystem zur Erkennung des Virus entwickeln können.

