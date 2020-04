Die Auswirkung vom Coronavirus auf internationale Entwicklungen

Das Coronavirus ist mittlerweile zu einer weit verbreiteten Herausforderung und zu einem Pandemieproblem für alle Länder der Welt geworden. Das Virus trat erstmals vor drei Monaten in China auf, aber jetzt kämpfen fast alle Länder der Welt mit dieser Krankheit.

Täglich werden viele Menschen in der Welt positiv auf den Corona-Virus getestet und verlieren ihr Leben. Die Regierungen verabschieden Strategien mit mehr Intervention, und es gibt mehr Einschränkungen für Bürger in verschiedenen Ländern. Weitere Städte werden unter Quarantäne gestellt. Die Finanzmärkte der Welt werden zusammenbrechen, die Unternehmen, Büros und Fabriken sind geschlossen und das globale Transportsystem hat den Betrieb fast eingestellt.

In den letzten Jahrzehnten war das internationale System mit verschiedenen Krisen und Problemen konfrontiert, aber keines von ihnen konnte so viele Länder von China bis in die USA, vom Iran bis nach Italien und Spanien sowie von Asien bis Afrika und Europa so stark mit dem Problem konfrontieren.

Obwohl die Ära des Kalten Krieges zur Schaffung einer bipolaren Ordnung in der Sicherheitsarena führte und die Ereignisse vom 11. September zu Veränderungen der internationalen Trends und neuen Sicherheitskrisen führten, erweiterte und vertiefte die Ausbreitung des IS die Sicherheitsfragen vom Nahen Osten nach Europa.

Die Welt hat die Finanzkrise im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts überlebt, aber keine dieser Krisen hat die internationale Ordnung so sehr beeinflusst.

In einem Interview mit 10 führenden Experten auf dem Gebiet der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen erfuhr die IRNA-Nachrichtenagentur von den Auswirkungen des Coronavirus auf internationale Trends.

** Majid Tafreshi, der hochrangige Analyst der Außenpolitik:

Wenn wir über die Auswirkungen des Coronavirus auf internationale Trends sprechen, müssen wir erkennen, dass dieses Problem sowohl unmittelbare, mittel- und langfristige Folgen als auch nationale, regionale und internationale Aspekte hat.

Das unmittelbare Problem der Pandemie ist natürlich die Beachtung der Gesundheit der Menschen, der öffentlichen Gesundheit und des Schutzes des Lebens der Bürger.

Daher glaube ich, dass COVID-19 noch tiefgreifende Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten und die neue internationale Ordnung habe als der 11. September.

** Jahangir Karami, Professor für die Studien von Russland der Universität Teheran

Es ist noch zu früh, um über die Ergebnisse des Coronavirus-Ausbruchs auf der Welt zu sprechen. Wir müssen abwarten, wie weit sich das Virus verbreitet und wie viele Opfer es in verschiedenen Ländern Land gibt.

In den ersten vier Monaten des Ausbruchs sind die Bedingungen wie folgt:

1. Berücksichtigung der Extraterritorialität der nichtmilitärischen Bedrohungen und ihrer zerstörerischen Auswirkungen auf die Gesundheit der Nationen, was natürlich zu einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit führen wird.

2. Stärkung des Konzepts der staatlichen und nationalen Souveränität und der internationalen Grenzen zur Unterstützung der Menschen sowie der Aufmerksamkeit der Menschen für ihre Gesundheit und Sicherheit, was sich natürlich nachteilig auf die Globalisierung auswirken wird. Die Dauer des negativen Effekts hängt von der Zukunft der Krankheit in den kommenden Monaten ab.

3. Angesichts der Rolle der Regierungen, der Bedeutung des Nationalismus und der relativen Abschwächung der Globalisierungstrends kann der Umfang der internationalen Zusammenarbeit im Vergleich zu konkurrierenden Aspekten natürlich verringert werden, was sich je nach den Bedingungen der kommenden Monate verschärfen kann.

4. Internationale Normen und Strukturen werden Entwicklungen in Politik, Wirtschaft und Sicherheit haben. Die Länder könnten versuchen, autarker und unabhängiger zu werden, was auf lange Sicht mehr Konsequenzen haben wird.

5. Die Rolle der Großmächte wie der USA und Chinas sowie der Regionalmächte wird neu definiert. Wenn die Dinge so weitergehen, wie sie sind, wird Chinas internationale Haltung stärker als die der USA.