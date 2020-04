Generalstabschef der Streitkräfte: Iran reagiert entschieden auf jede Aktion

Er erklärte am Donnerstag gegenüber Reportern: „In den letzten Tagen haben die militärischen Aktivitäten der USA im Irak und am Persischen Golf in gewissem Maße zugenommen. Dies ist zum Teil auf die große Menge an Nachrichten in den Medien zurückzuführen, dass sie die Pläne gegen Widerstandsgruppen und al-Hashd al-Shaabi organisieren", sagte er.

"Die Islamische Republik Iran überwacht alle ihre Aktivitäten und zeichnet alle Aktionen der Amerikaner auf, um Informationen zu sammeln. Heute gewährleisten unsere Verteidigungskräfte die Sicherheit an den Land-, Luft- und Seegrenzen des Landes in vollem Umfang", fügte er hinzu.