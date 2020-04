Takht-e Ravanchi: Niemand wird von amerikanischen Lügen getäuscht

Er schrieb am Donnerstag auf seinem Twitter-Account, die Vorwürfe von US-Beamten gegen den Iran haben keine Grenzen.

"Während sich die Welt auf die Bekämpfung von COVID-19 konzentriert und die Vereinigten Staaten auffordert, den wirtschaftlichen Terrorismus zu beenden, lügt US-Außenminister Mike Pompeo dies und diesmal gegen iranische Diplomaten", sagte er.

Der US-Außenminister, der auch Hassminister genannt wird, beschuldigte iranische Diplomaten in einer Nachricht auf seinem Twitter-Account, an einem Terroranschlag in der Türkei beteiligt gewesen zu sein.