„In einer Zeit, in der der Generalsekretär der Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft ein Ende der Spannungen und Feindseligkeiten während der Ausbreitung des Coronavirus fordern, können solche Handlungen zu einer katastrophalen Situation und Instabilität in der Region führen", bemerkte er am Mittwoch.

Er forderte die US-Streitkräfte auf, die Forderungen der irakischen Regierung und des Volkes zu respektieren.