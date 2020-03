Dr. Hossein Vatanpour sagte am Dienstag in einem Gespräch mit IRNA, die iranischen Forscher in Forschungszentren und wissensbasierten Unternehmen versuchen immer, das Medikament zur Behandlung des Coronavirus herzustellen.

Er stellte fest, obwohl sich einige Medikamente in der klinischen Studienphase befinden, wurde bisher kein endgültiges Corona-Medikament von der Food and Drug Administration des Landes zugelassen und eingeführt.