Beenden Sie die grausamen Sanktionen gegen den Iran

Teheran (IRNA) – Der Stellvertreter für Jugend-Angelegenheiten des iranischen Außenministeriums für Jugend und Sport kündigte die Sendung einer Erklärung von drei Tausend Jugendorganisationen des Landes an UN-Generalsekretär an, in der sie ihn aufforderte, das Problem der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran in den gegenwärtigen Situationen zu verfolgen.

Mohammad Mahdi Tondgoyan erklärte weiter, angesichts der schwierigen Situationen im Iran und der ganzen Welt nach der Ausbreitung des Corona-Virus sandten 3000 Jugendorganisationen des Iran eine Erklärung an UN-Generalsekretär Antonio Guterres.