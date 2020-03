Iranische Studenten in Italien werden unter Quarantäne gestellt

Teheran (IRNA) – Laut einer informierten Quelle in der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Rom wurden die iranischen Studenten in Italien unter Quarantäne gestellt.

Dieser Quelle zufolge hat das iranische Außenministerium seine Bemühungen in Italien verstärkt und die Anfragen an die italienischen Behörden verstärkt, um die Rückkehr iranischer Studenten zu erleichtern. Diese informierte Quelle fügte hinzu, dass die Iraner wie die Italiener verpflichtet seien, die Quarantäne einzuhalten und die Beschränkungen einzuhalten. Diese Quelle betonte, dass eine beträchtliche Anzahl iranischer Studenten in Rom und Mailand auf die Genehmigung zur Rückkehr in den Iran warten. Bis heute (Montag) sind 2,757 Menschen gestorben, rund 41,495 sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten stieg um 2.640 auf 2,757, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums Kiyanoush Jahanpour am Montag mitteilte.