Hunderte von Studenten und Zivilaktivisten auf der ganzen Welt: Beenden Sie die Sanktionen gegen Iran

New York (IRNA) - Hunderte von Zivilaktivisten und Universitätsprofessoren aus Kanada, den USA, Europa und Asien haben einen Brief an die Behörden der G4 + 1-Länder sowie an den Kongress der Vereinigten Staaten unterzeichnet, in dem sie aufgefordert haben, die Regierung von Trump unter Druck zu setzen, die einseitigen Sanktionen gegen den Iran aufzuheben.

Mehr als 400 angesehene Wissenschaftler, darunter Noam Chomsky, haben diesen Brief unterzeichnet, der vom Institut für Frieden und Diplomatie von Kanada verfasst und koordiniert wurde. „Im Jahr 2018 verhängte die Trump-Regierung einseitige Sanktionen gegen den Iran und hat eine Politik des maximalen Drucks fortgesetzt, nachdem sie unter Verstoß gegen die Resolution 2231 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen aus dem iranischen Atomabkommen ausgestiegen ist“, hieß es in diesem Brief. „Während die US-Regierung auf dem Papier humanitäre Maßnahmen in ihrem Sanktionsregime vorgesehen hat, zeigen die Berichte der iranischen Zivilgesellschaft, internationaler Hilfsorganisationen und Menschenrechtsgruppen, einschließlich des Menschenrechtsobservatoriums, eine andere Realität. Die US-Sanktionen, einschließlich Bankbeschränkungen, haben sich negativ auf den Zugang der Iraner zu medizinischer Versorgung und wichtigen Drogen ausgewirkt“, erklärten hunderte von Studenten und Zivilaktivisten auf der ganzen Welt .