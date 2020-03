Verteidigungsminister: Die iranische Marine wird neue Waffen einführen

Er erläuterte am Freitag die Maßnahmen und Pläne des Verteidigungsministeriums der Streitkräfte in diesem iranischen Kalenderjahr, und fügte hinzu: "Feinde können niemals die abschreckende Kraft der Islamischen Republik Iran in Frage stellen".

Er bezeichnete auch die Raketenangriffe des Iran auf US-Stützpunkte im Irak als einen wichtigen Schritt als Reaktion auf die Ermordung vom Generalmajor Ghasem Soleimani in Bagdad.

"Im letzten iranischen Kalenderjahr haben Experten der Verteidigungsindustrie trotz der Politik des maximalen Drucks des Feindes 152 Forschungsprojekte durchgeführt", sagte er und betonte, dass die Marine des Landes in diesem Jahr 2-3 neue Waffen einführen werde.