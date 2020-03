Irans Botschaft rief Tokio dazu auf, die US-Sanktionen gegen Iran zu ignorieren

Die iranische Botschaft in Japan verwies auch am Freitag auf die Äußerungen des iranischen Botschafters in Japan, Morteza Rahmani Movahed, auf einer Pressekonferenz in Tokio mit den japanischen Medien und schrieb auf dem Twitter-Account, die internationale Gemeinschaft, einschließlich Japan, sollte die grausamen und einseitigen US-Sanktionen, die die Gesundheit des iranischen Volkes und sogar der Welt gefährden, ignorieren und dem Iran Zugang zu medizinischer Ausrüstung zur Bekämpfung des Coronavirus gewähren.

Rahmani Movahed betonte auch, dass die Feindseligkeit des US-Regimes gegenüber dem iranischen Volk in eine neue Phase eingetreten sei und einen Gesundheitsterrorismus gegen das iranische Volk eingeleitet habe. Das Recht auf Zugang zur Gesundheit und auf Leben sei eines der wichtigsten Menschenrechtsfragen, und jede Einschränkung in diesem Bereich verstöße gegen dieses wichtige Prinzip.

Er fügte hinzu, glücklicherweise haben Behörden in einigen Ländern und die internationalen Organisationen, die diese sensiblen internationalen besonderen Umstände anerkennen, die sofortige und ernsthafte Aufhebung aller Sanktionen gefordert, einschließlich medizinischer und pharmazeutischer Sanktionen.