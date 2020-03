Dresdens Oberbürgermeister gratuliert Einwohnern von Shiraz zum neuen persischen Jahr

Laut der Presseabteilung des Rathauses von Shiraz wünschte Hilbert in seiner Botschaft Heidar Eskandarpour und den Einwohnern dieser Stadt ein gutes Jahr, Erfolg, Glück und Gesundheit.



Eine Delegation aus Shiraz (Iran) unter Leitung von Oberbürgermeister Heidar Eskandarpour hält sich vom 13. bis 16. August auf Einladung der Landeshauptstadt in Dresden auf. Ziel des Aufenthaltes ist es, sich mit den Erfahrungen der sächsischen Landeshauptstadt in den Bereichen Verkehr, ÖPNV, Wassermanagement, Hochwasserschutz und Kultur vertraut zu machen.



Mit dem Besuch in Dresden wird der Austausch in diesen Bereichen fortgesetzt. Er wurde 2018 mit der Reise von Oberbürgermeister Dirk Hilbert zur von der Technischen Universität Dresden organisierten „Dresden Woche an der Universität Shiraz“ sowie bei zwei weiteren Reisen von Dresdner Fachdelegationen für Verkehr und Wassermanagement nach Shiraz begonnen.

9407