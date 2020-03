Iran und sieben weitere Länder fordern Aufhebung von Sanktionen

Die diplomatischen Vertretungen Russlands, Chinas, Irans, Syriens, Nordkoreas, Kubas, Nicaraguas und Venezuelas haben am Mittwoch einen Brief an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschickt und vor den negativen Auswirkungen der Sanktionen auf die internationalen Bemühungen zur Eindämmung des tödlichen Virus gewarnt.



Der Brief beschrieb das Virus als den „gemeinsamen Feind“ der Menschheit und sagte, dass einseitige Sanktionen, die von einigen Ländern verhängt wurden, den Kampf gegen das Coronavirus erschweren.



Sie betonten die Solidarität und Zusammenarbeit aller Länder der Welt. „Wir müssen anerkennen, dass dies eine schwierige - sogar unmögliche - Tat für jene Länder ist, die derzeit mit den einseitigen Sanktionen konfrontiert sind, die illegal sind und offensichtlich gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen verstoßen.“



„Die zerstörerischen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf nationaler Ebene sowie ihre extraterritorialen Auswirkungen sowie die Angst vor sekundären Sanktionen behindern unter anderem die Fähigkeit der nationalen Regierungen, regelmäßig Zugang zum internationalen Finanzsystem zu erhalten oder zum Freihandel. Dies untergräbt die laufenden Bemühungen der nationalen Regierungen, gegen das COVID-19 zu kämpfen“, heißt es in dem Brief, den die russische Mission bei den Vereinten Nationen am späten Mittwoch auf Twitter veröffentlicht hat.



Sie sagten, die Sanktionen hätten auch direkte Auswirkungen auf „die Menschenrechte auf Leben, Gesundheit und Ernährung der Völker“.



Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus, der offiziell als COVID-19 bekannt ist, ist im Iran auf 2.234 gestiegen. 29.406 Fälle wurden bestätigt.



