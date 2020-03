Bistoun in Kermanshah können Sie virtuell besuchen

Unter Berücksichtigung der Epidemie des Coronavirus und der Risiken, denen Touristen derzeit beim Besuch historischer Stätten ausgesetzt sind, hat das iranische Ministerium für Kulturerbe, Kunsthandwerk und Tourismus die Website vtour.ichto.ir ins Leben gerufen. Interessierten an der persischen Geschichte können Bistoun in Kermanshah, im Westen des Landes, virtuell besuchen.



Bisotun befindet sich in der gleichnamigen Stadt in der Provinz Kermanshah, am Fuße des Berges Bisotun. Das Gebiet von Bisotun mit der Bedeutung „Ort der Götter“ gehört zu den nationalen Werken des Iran und ist seit dem Jahr 2006 in das UNESCO-Welterbe. Auf den kleinen Felsen neben der Straße und am Fuße des Berges sind Reliefzeichnungen aus der Zeit der Made, Achämeniden und der Post-Achämeniden zu sehen.

