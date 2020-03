Zarif kritisiert Pompeo wegen der Verbreitung von „Propaganda dritter Klasse“

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister hat seinen amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo verprügelt, weil er selbst in einer Zeit, in der die Welt mit der Bekämpfung einer tödlichen Coronavirus-Pandemie beschäftigt ist, maximalen Druck auf Teheran fortsetzen will.

„Selbst eine Pandemie wird Pompeo nicht davon abhalten, Propaganda 3. Klasse zu verbreiten“, twitterte Zarif am Mittwoch, nachdem der oberste US-Diplomat behauptet hatte, die iranische Regierung habe den Ausbruch des Coronavirus misshandelt.



„Man fragt sich, ob er Staatssekretär oder Hassminister ist“, sagte Zarif und fügte hinzu, dass eine solche Propaganda die Aufmerksamkeit nicht von seinem schlechten Ruf als Kriegstreiber und Förderer des amerikanischen Wirtschaftsterrorismus ablenken werde. Der Kampf der iranischen Nation gegen das Virus war jedoch außerordentlich hart, da ihre Bemühungen durch die härtesten amerikanischen Wirtschaftssanktionen erheblich behindert wurden. 9407