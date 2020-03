Wenn die USA internationalen Forderungen nicht nachkommen, sollten alle Länder Sanktionen gegen Iran ignorieren

Alle Länder wollen, dass die USA die Sanktionen aufheben, sagte er und fügte hinzu, „aber wenn die Vereinigten Staaten Anfragen nicht beachten, sollten nicht alle die Sanktionen einhalten“.



In einem Tweet wies er auf den zunehmenden internationalen Druck auf die Vereinigten Staaten hin, die Sanktionen gegen Iran Iran aufzuheben, und fügte hinzu: „Gegenwärtig unterstützen eine große Anzahl von Ländern die Beendigung des gegen die Islamische Republik Iran verhängten US-Wirtschaftsterrorismus“.



Das amerikanische Volk hat eine Kampagne mit dem Titel „80 Stunden für 80 Millionen Menschen“ gestartet und das US-Finanzministerium aufgefordert, die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, weil sich das persische Land wegen der Ausbreitung des Coronavirus in einer kritischen humanitären Situation befindet.



Eine Gruppe irakischer Bürger, darunter kulturelle, religiöse und wissenschaftliche Persönlichkeiten sowie Künstler, unterzeichneten eine Petition, in der sie die US-Sanktionen gegen den Iran verurteilten, und drückten ihre Solidarität mit den Iranern im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie aus.



Der pakistanische Außenminister, Shah Mehmood Qureshi, betonte in einem Brief an die EU die Notwendigkeit, die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben, und forderte den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf, dringende Maßnahmen in diesem Zusammenhang zu ergreifen.



Moskau forderte auch Washington auf, seine einseitigen Sanktionen gegen den Iran in Coronavirus-Zeiten aufzuheben.



In der auf der Website des britischen Parlaments erstellten elektronischen Petition ist von der Regierung und dem Parlament dieses Landes aufgefordert werden, die Sanktionen gegen den Iran während der Coronavirus-Pandemie auszusetzen.



