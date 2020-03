Iran schließt sich dem WHO-Projekt an, um Medikamente zur Behandlung des Coronavirus zu prüfen

Klinische Studien sind eine Art von Forschung, die neue Tests und Behandlungen untersucht und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse der menschlichen Gesundheit bewertet.



Malekzadeh sagte am Dienstag, dass die WHO klinische Studien zu den vier folgenden Medikamenten gemeldet hat:



1. HIV-Medikament



2. Chloroquine und hydroxychloroquine



3. Remdesivir (Behandlung von Ebola)



4. Lopinavir / Ritonavir



Der Iran, der über eine der größten medizinischen Forschungskapazitäten in der Region und unter den islamischen Ländern verfügt, hat sich mit 12 Forschungsteams an den klinischen Studien der WHO angeschlossen.

