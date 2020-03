Pakistan und Frankreich erörtern die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran

„Qureshi sagte in einem Telefongespräch mit Jean-Yves Le Drian, dass der Iran aufgrund wirtschaftlicher Sanktionen große Probleme bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie habe“, sagte das pakistanische Außenministerium.



Laut einem Bericht des pakistanischen Außenministeriums betonte Qureshi, dass einseitige Sanktionen die Bemühungen des Iran zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus ernsthaft beeinträchtigten.



Gleichzeitig forderte er die sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Iran.



Jean-Yves Le Drian sagte auch, dass die Außenminister der G7-Länder am 25. März Gespräche in einem Videokonferenzformat führen werden, in denen sie über Sanktionen gegen den Iran diskutieren werden.



Der pakistanische Außenminister, Shah Mehmood Qureshi, betonte am Montag in einem Brief an die EU die Notwendigkeit, die US-Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben, und forderte den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf, dringende Maßnahmen in diesem Zusammenhang zu ergreifen.



„Mahdum Shah Mahmoud Qureshi schrieb an Josep Borrell, dass der Iran bei seinen Bemühungen, den Ausbruch des Coronavirus aufgrund von Sanktionen einzudämmen, ernsthaften Einschränkungen ausgesetzt ist“, heißt es in dem Brief.

