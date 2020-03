Iranische Militärsportler werden in diesem Jahr an 9 internationalen Wettbewerben teilnehmen

„In diesem Jahr (seit 20. März 2020) wird das iranische Militär an 9 internationalen Wettbewerben teilnehmen, darunter an den Internationalen Spielen der russischen Armee 2020“, sagte er.



Er erinnerte daran, dass der Iran in diesem Jahr an 9 internationalen Veranstaltungen teilnehmen werde, und sagte, dass jedes Spiel aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in verschiedenen Ländern stattfinden werde.



Fouladi sagte, dass das wichtigste militärische Sportereignis im vergangenen Jahr (21. März 2019 - 21. März 2020) die Wettbewerbe in Wuhan, China, war.

Ihm zufolge fanden diese Spiele mit Teilnahme von 109 Ländern in 30 Sportarten statt und der Iran nahm an 14 Spielen teil. Das Land belegte mit 11 Medaillen den 14. Platz.

