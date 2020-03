Der pakistanische Außenminister fordert die Aufhebung der Sanktionen gegen Iran

„Mahdum Shah Mahmoud Qureshi schrieb an Josep Borrell, dass der Iran bei seinen Bemühungen, den Ausbruch des Coronavirus aufgrund von Sanktionen einzudämmen, ernsthaften Einschränkungen ausgesetzt ist“, heißt es in der Erklärung.



„Wir erkennen die Herausforderungen an, denen sich die Islamische Republik Iran im Kampf gegen das Coronavirus gegenübersieht“, sagte der Minister.



„Die internationale Gemeinschaft muss dringend Schritte unternehmen, um den Iran zu unterstützen, damit er seine Bevölkerung retten kann“, fügte Qureshi hinzu.



Der Sprecher des Ministeriums teilte mit, die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus, der offiziell als COVID-19 bekannt ist, ist am Montag auf 1.812 gestiegen.



Kianoush Jahanpour, sagte weiter, dass 1.411 neue Fälle in den letzten 24 Stunden positiv getestet wurden, was die Gesamtzahl der Infektionen im Iran auf 23.049 erhöht.

